Действия путина перешли все грани, и в россии растет число желающих помочь ему проиграть войну против Украины. Кроме того, в спецлужбах рф ищут виновных в провале российских солдат на фронте. Об этом рассказал политолог Павел Лузин в интервью на канале "Украина 24".

"Конфликт в спецслужбах россии есть и это факт. Ведь даже накануне войны в публичных заявлениях и выступлениях отставных генералов и полковников было видно, что Генштаб рф против этой войны. И по действиям вторгнувшихся в Украину войск стало ясно, что не армия готовила войну. Такое ощущение, что ее готовили генералы ФСБ и ФСО. Армия у них была на посылках", - отметил Павел Лузин.

По его словам, генералы ФСБ и ФСО уверовали в свои полководческие таланты, что они "в 19 веке - вот они командуют балом, а вот теперь полком". Это абсолютно сектанское мышление не сработало.

"Вот теперь стоит вопрос - кому отвечать за этот провал. И они перебрасывают эту вину друг на друга, в частности на Генштаб. Кремль и лично путин не доверяют армии и боятся ее, они держат армию вне политики. Они даже боятся освещать новости войны и вместо военных показывают наемников и кадыровцев. Россияне даже имен генералов своих не знают. У них армия безликая и бесславлена. Дальше будет только хуже", - указал Павел Лузин.

Напомним, что британский полковник, предсказавший нападение рф, сказал, сколько может продолжаться война.

Как сообщала Politeka, Кремль поставил два задания перед Лукашенко.

Также Politeka писала, что россияне несут огромные потери в Украине, кого чаще ликвидируют из путинской армии.