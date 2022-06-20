Білорусь продовжила навчання своїх військових. Після їх закінчення буде відомо, що самопроголошений диктатор Олександр Лукашенко робитиме з цими мобілізованими. Таку думку озвучив військовий експерт Олег Жданов в ефірі національного телемарафону.
Зокрема експерт зазначив, що після 8 липня буде відомо, чи поїдуть солдати Білорусі додому або залишаться для підготовки і проведення бойового лагодження у складі підрозділів. Тоді можна буде міркувати: наскільки готова армія і коли вона буде готова.
Він також зазначив, що два завдання можуть бути поставлені Кремлем перед Лукашенко та армією Білорусі. Перше - відкрити другий фронт для того, щоб розтягнути сили української армії і послабити зусилля на сході.
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"На сьогоднішній день ситуація 24 лютого не повториться. ЗСУ дадуть бій відразу на кордоні. Перший бій і перші втрати можуть істотно змінити ситуацію як в самій армії, так і в білоруському суспільстві", - підкреслив Олег Жданов.
Друге завдання - спроба відрізати шляхи постачання західного озброєння від країн-партнерів. Це малоймовірно, тому що армія Білорусі не здатна зробити таку глибинну операцію, навіть розвернувшись до чисельності 80 тисяч.
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