Беларусь продлила учения своих военных. После их окончания будет известно, что самопровозглашенный диктатор Александр Лукашенко будет делать с этими мобилизованными. Такое мнение озвучил военный эксперт Олег Жданов в эфире национального телемарафона.
В частности эксперт отметил, что после 8 июля будет известно, поедут ли солдаты Беларуси домой или останутся для подготовки и проведения боевой починки в составе подразделений. Тогда можно будет размышлять: насколько готова армия и когда она будет готова.
Он также отметил, что две задачи могут быть поставлены Кремлем перед Лукашенко и армией Беларуси. Первая — открыть второй фронт для того, чтобы растянуть силы украинской армии и ослабить усилия на востоке.
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"На сегодняшний день ситуация 24 февраля не повторится. ВСУ дадут бой сразу на границе. Первый бой и первые потери могут существенно изменить ситуацию как в самой армии, так и в белорусском обществе", - подчеркнул Олег Жданов.
Второе задание — попытка отрезать пути поставки западного вооружения от стран-партнеров. Это маловероятно, потому что армия Беларуси не способна совершить такую глубинную операцию, даже развернувшись до численности 80 тысяч.
Напомним, что россияне несут огромные потери в Украине, кого чаще ликвидируют из путинской армии.
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