Внаслідок значних втрат у командному складі підрозділів повітряно-десантних військ, ворог змушений набирати на військову службу офіцерів запасу з укладанням короткострокових контрактів терміном три місяці.

Про це, як пише Politeka.net, йдеться у новому зведенні Генштаба ЗСУ.

Також повіомляється, що на Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, намагається не допустити виходу наших підрозділів в тил російського угруповання військ, що діє на Слов’янському напрямку. Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру.

На Слов’янському напрямку, неподалік Богородичного та Долини, українські воїни відбили штурмові дії окупантів.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують обстріли підрозділів наших військ із артилерії різних калібрів. Завдали авіаударів поблизу Устинівки, Гірського та Лисичанська. Не припиняють штурмові дії з метою встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком.

Наші воїни успішно протидіють штурмам в районах населених пунктів Сиротине та Біла Гора.

Тим часом на Бахмутському напрямку, в районах населених пунктів Миколаївка, Вершина та Семигір’я, противник веде наступальні дії, бої тривають.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Нью-Йорка.

Здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Очеретине, Авдіївка, Кам’янка, Нетайлово, Микільське та Оріхове.

На Курахівському напрямку зафіксовано авіаудар поблизу Щербаків. Захисники України припинили спроби ворожих штурмових дій в районі Мар’їнки. Противник безславно втік.

На Південнобузькому напрямку противник зазнає втрат. Намагаючись стримати підрозділи сил оборони України, обстрілює райони Мурахівки, Тополиного, Білої Криниці та Мар’їного. Ворог завдав авіаційних ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районі Очакова та Куцуруба. Одночасно окупанти посилюють фортифікаційне обладнання передових позицій спорудженням довготривалих вогневих точок.

У акваторії Чорного та Азовського морів в готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України утримуються 5 носіїв високоточної зброї.

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