Вследствие значительных потерь в командном составе подразделений воздушно-десантных войск, враг вынужден набирать на военную службу офицеров запаса с заключением краткосрочных контрактов сроком три месяца.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ.

Также отмечается, что на Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занятых рубежей, пытается не допустить выхода наших подразделений в тыл российской группировки войск, действующей на Славянском направлении. Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру.

На Славянском направлении, неподалеку Богородичного и Долины, украинские воины отбили штурмовые действия оккупантов.

На Северодонецком направлении оккупанты продолжают обстрелы подразделений наших войск из артиллерии различных калибров. Нанесли авиаудары вблизи Устиновки, Горного и Лисичанска. Не прекращают штурмовые действия с целью установления полного контроля над Северодонецком.

Наши воины успешно противодействуют штурмам в районах населенных пунктов Сиротино и Белая Гора.

Тем временем на Бахмутском направлении, в районах населенных пунктов Николаевка, Вершина и Семигорье, противник ведет наступательные действия, бои продолжаются.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Нью-Йорка.

Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Очеретино, Авдеевка, Каменка, Нетайлово, Никольское и Орехово.

На Кураховском направлении зафиксирован авиаудар вблизи Щербаков. Защитники Украины пресекли попытки вражеских штурмовых действий в районе Марьинки. Противник бесславно сбежал.

На Южнобугском направлении противник понесет потери. Пытаясь сдержать подразделения сил обороны Украины, обстреливает районы Мураховки, Тополиного, Белого колодца и Марьиного. Враг нанес авиационные ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры в районе Очакова и Куцуруба. Одновременно оккупанты усиливают фортификационное оборудование передовых позиций сооружением долговременных огневых точек.

В акватории Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины находятся 5 носителей высокоточного оружия.

Напомним, британский полковник, предсказавший нападение рф, сказал, сколько может продолжаться война.

Как сообщала Politeka, Кремль поставил две задачи перед Лукашенко.

Также Politeka писала, что русские несут огромные потери в Украине, кого чаще ликвидируют из путинской армии.