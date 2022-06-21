Про це російським пропагандистам заявив заступник голови окупаційної адміністрації області кирило стремоусов.



"Після референдуму ми станемо повноцінним суб'єктом російської федерації. Залишається зовсім небагато часу, щоб ми відчули себе повноцінними громадянами великої країни росії. Ми йдемо шляхом Криму", - заявив зрадник України і додав, що в регіоні йде підготовка до голосування.



Зазначимо, Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним заявив, що ЗСУ знаходяться 15-18 кілометрах від Херсона, однак це не означає, що наші війська звільнять місто вже найближчим часом.

За його словами, наші військові вже дуже близько до Чорнобаївки і Херсону, але активних дій там зараз немає. Однак ця пауза "проактивна — на нашу користь".

"Потрібно розуміти, що радіти заздалегідь теж не треба. Тому що війна - це така справа, що 18 кілометрів можна півроку йти. Так що подивимося", - сказав Арестович.

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