Як пише Politeka.net з посиланням на СБУ, агентурна мережа ФСБ вела розвідувально-підривну діяльність в органах влади.
У результаті багатоетапної спецоперації контррозвідки СБУ, в Києві було затримано завідувача відділу Секретаріату Кабміну і керівника однієї з дирекцій ТПП.
«Ці посадовці передавали ворогу різну розвідінформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців. Зрадники робили це не безкоштовно. Російські куратори платили їм за інформацію від 2 до 15 тис. дол. за завдання. Суми залежали від рівня таємності і важливості зібраних даних», - повідомили в СБУ.
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Наразі обом зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні злочину за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу.
Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, окупанти зазнали нової поразки, продовжувати війну їм немає сенсу.
Також повідомлялося, що ЗСУ наближаються до Херсона, експерт назвав ймовірні терміни звільнення.
Крім того Politeka.net писала, що на одному з напрямків війська ЗСУ перейшли до наступальних дій.