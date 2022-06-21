Как пишет Politeka.net со ссылкой на СБУ, агентурная сеть ФСБ вела разведывательно-подрывную деятельность в органах власти.
В результате многоэтапной спецоперации контрразведки СБУ, в Киеве был задержан заведующий отделом секретариата Кабмина и руководитель одной из дирекций ТПП.
«Эти чиновники передавали врагу разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей. Предатели делали это не бесплатно. Российские кураторы платили им за информацию от 2 до 15 тыс. долл. за задание. Суммы зависели от уровня секретности и важности собранных данных», - сообщили в СБУ.
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Сейчас обоим злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.
Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.