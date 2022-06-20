ЗСУ переходять від оборони до наступальних дій. Мова йде про ситуацію на Запорізькому напрямку.

Так, за словами командира підрозділу "Азов" Родіона Кудряшова, ворогу не вдається здійснювати прориви на цьому напрямку.

"У Запорізькій області ми переходимо з активної оборони до наступальних дій. Ми просуваємо передові позиції й тиснемо ворога якомога далі. Противник обстрілює мирні села, які знаходяться на передовій. Ворогу не вдається здійснювати прориви на нашому напрямку", - повідомив Кудряшов в ефірі телеканалу Еспресо.

Крім того він повідомив, що ведуться позиційні бої – "лінія фронту вирівнюється та стає схожа на позиційну війну". За словами Кудряшова, в найближчі тижні командири планують ламати супротивника. А саме – українські захисники будуть провокувати ворога, виявляти вогневі точки та пригнічувати їх.

Також, нагадаємо, раніше повідомлялось, що ЗСУ відкинули російських окупантів з першої лінії оборони в Херсонській області, – армія рф нині зміцнюється на другій та третій лінії оборони. ЗСУ завдали точних ударів по складах, що знаходяться в тилу.

Крім того повідомлялось, що російських окупантів в Херсоні розстріляли з автоматів прямо в ресторані.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни прогнозують, що українські контратаки продовжать відкидати російські війська, особливо вздовж кордону Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас успішні українські контратаки в районі Запоріжжя змушують окупантів терміново перекидати підкріплення на цю ослаблену ділянку лінії фронту.

Інститут зазначає, що російські загарбники, стягують війська в Запорізьку область "для захисту від безперервних українських контратак на Мелітополь, які можуть загрожувати російському контролю над містом".

Крім того Politeka.net писала, що окупанти захопили ще один населений пункт і готуються до прориву.

Також повідомлялось, що снаряд окупантів вибухнув прямо у водоймі, де купалися діти.