Так, за словами командира підрозділу "Азов" Родіона Кудряшова, ворогу не вдається здійснювати прориви на цьому напрямку.

"У Запорізькій області ми переходимо з активної оборони до наступальних дій. Ми просуваємо передові позиції й тиснемо ворога якомога далі. Противник обстрілює мирні села, які знаходяться на передовій. Ворогу не вдається здійснювати прориви на нашому напрямку", - повідомив Кудряшов в ефірі телеканалу Еспресо.

Крім того він повідомив, що ведуться позиційні бої – "лінія фронту вирівнюється та стає схожа на позиційну війну". За словами Кудряшова, в найближчі тижні командири планують ламати супротивника. А саме – українські захисники будуть провокувати ворога, виявляти вогневі точки та пригнічувати їх.

Також, нагадаємо, раніше повідомлялось, що ЗСУ відкинули російських окупантів з першої лінії оборони в Херсонській області, – армія рф нині зміцнюється на другій та третій лінії оборони. ЗСУ завдали точних ударів по складах, що знаходяться в тилу.

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Крім того повідомлялось, що російських окупантів в Херсоні розстріляли з автоматів прямо в ресторані.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни прогнозують, що українські контратаки продовжать відкидати російські війська, особливо вздовж кордону Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас успішні українські контратаки в районі Запоріжжя змушують окупантів терміново перекидати підкріплення на цю ослаблену ділянку лінії фронту.

Інститут зазначає, що російські загарбники, стягують війська в Запорізьку область "для захисту від безперервних українських контратак на Мелітополь, які можуть загрожувати російському контролю над містом".

Крім того Politeka.net писала, що окупанти захопили ще один населений пункт і готуються до прориву.

Також повідомлялось, що снаряд окупантів вибухнув прямо у водоймі, де купалися діти.