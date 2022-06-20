ВСУ переходят от обороны к наступательным действиям. Речь идет о ситуации на Запорожском направлении.

Так, по словам командира подразделения "Азов" Родиона Кудряшова, врагу не удается совершать прорывы на этом направлении.

"В Запорожской области мы переходим из активной обороны к наступательным действиям. Мы продвигаем передовые позиции и давим врага как можно дальше. Противник обстреливает мирные села, которые находятся на передовой. Врагу не удается совершать прорывы на нашем направлении", - сообщил Кудряшов в эфире телеканала Эспресо.

Кроме того он сообщил, что ведутся позиционные бои – "линия фронта выравнивается и становится похожа на позиционную войну". По словам Кудряшова, в ближайшие недели командиры планируют ломать противника. А именно – украинские защитники будут провоцировать врага, выявлять огневые точки и подавлять их.

Также, напомним, ранее сообщалось, что ВСУ отбросили российских оккупантов с первой линии обороны в Херсонской области, – армия рф сейчас укрепляется на второй и третьей линии обороны. ВСУ нанесли точные удары по складам, находящимся в тылу.

Кроме того сообщалось, что российских оккупантов в Херсоне расстреляли из автоматов прямо в ресторане.

Между тем аналитики Института изучения войны прогнозируют, что украинские контратаки продолжат отбрасывать российские войска, особенно вдоль границы Херсонской и Николаевской областей.

В то же время успешные украинские контратаки в районе Запорожья заставляют оккупантов срочно перебрасывать подкрепление на этот ослабленный участок линии фронта.

Институт отмечает, что российские захватчики, стягивают войска в Запорожскую область "для защиты от непрерывных украинских контратак на Мелитополь, которые могут угрожать российскому контролю над городом".

Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты захватили еще один населенный пункт и готовятся к прорыву.

Также сообщалось, что снаряд оккупантов взорвался прямо в водоеме, где купались дети.