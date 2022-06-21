Об этом российским пропагандистам заявил заместитель главы оккупационной администрации области кирилл стремоусов.



«После референдума мы станем полноценным субъектом российской федерации. Остается совсем немного времени, чтобы мы ощутили себя полноценными гражданами великой страны россии. Мы идем по пути Крыма», — заявил предатель Украины и добавил, что в регионе идет подготовка к голосованию.



Отметим, Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным заявил, что ВСУ находятся 15-18 километрах от Херсона, однако это не значит, что наши войска освободят город уже в ближайшее время.

По его словам, наши военные уже очень близко к Чернобаевке и Херсону, но активных действий там сейчас нет. Однако эта пауза "проактивная — в нашу пользу".

"Нужно понимать, что радоваться заранее тоже не надо. Потому что война – это такое дело, что 18 километров можно полгода идти. Так что посмотрим", – сказал Арестович.

Напомним, что в Кабмине разоблачили агента ФСБ, кто он и как выглядит.

Как сообщала Politeka, полковник, предсказавший вторжение рф, оценил угрозу Киеву, Харькову и Запорожью.

Также Politeka писала, что Рф потерпела фиаско в Черном море, британская разведка сообщила детали.