Известная российская певица и дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте поразила тем, как стала похожей на Примадонну

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу певицы в соцсети.

Так, Орбакайте опубликовала фото, сделанное во время сборов на съемки. На фотографии артистка сидит, скрестив руки и смотрит в камеру с легкой улыбкой. Певица уже с укладкой и ярким макияжем, но переодеться, наверное, еще не успела - она сидит в простом спортивном костюме.

"На съемки в отличном настроении", - написала она.

В комментариях пользователи восхитились красотой Орбакайте и отметили, что на этом фото она невероятно похожа на свою маму Аллу Пугачеву. Муж Пугачевой Максима Галкин тоже не прошел мимо нового фото и поставил лайк.

"Красавица", "Копия мамы", "Похожа на Аллу Борисовну! Это же очевидно!", "Мама вылитая", "Чем старше, тем на маму больше похожа", "Кристина, вы шикарны", "Очень красивая!", "Красивая, очень похожа на маму", "Невероятная", - пишут в комментариях.

Ранее мы сообщали, что сын Орбакайте Дени Байсаров познакомил свою звездную бабушку Аллу Пугачеву с невестой. Известно, что парень уже несколько лет встречается с 21-летней студенткой МГИМО Марией. И, видимо, дело идет к свадьбе, раз он рискнул привести любимую на день рождения Примадонны.

Напомним, что счастливая Орбакайте показала торчащий животик и мужчину-красавца: "что, уже не расстаетесь?".