Обещанных "карантинных" денег на всех не хватит, всплыл важный нюанс: "8 тысяч гривен не смогут получить..."

Часть украинцев уже с сегодняшнего дня может претендовать на "карантинные" выплаты.

Точных требований к тем, кто может получить выплаты нет. То есть вне зависимости от суммы уплаченного налога выплату могут получить даже те, кто заплатил лишь несколько тысяч гривен. Но обещанных "карантинных" денег на всех не хватит.

Так, без денежной помощи останутся сотрудники, если после 31 октября вид деятельности их предприятия поменяли на такой, который не может работать в период локдауна, а также те, кто работает по совместительству или получает среднюю зарплату выше 30 000 гривен.

Не смогут получить 8 тысяч гривен и те украинские предприниматели, которые: официально работают меньше трех месяцев; платили за себя ЕСВ меньше трех месяцев; после 31 октября поменяли вид деятельности; которые являются и наемными работниками, и физлицами-предпринимателями; которые прекратили свою деятельность.

НБУ удивил новым курсом валют, доллару поплохеет сразу после выходных: чего ждать от гривны

Курс валют в Украине 6 декабря застынет в преддверии новой атаки на доллар и евро, все решится уже в этот понедельник.

Вечнозеленый «американец» подешевеет после открытия межбанковских торгов на 1,25 пунктов. Аналогичное произойдет и с курсом евро, который ждет падение на 1,79 пунктов.

Курс валют 6 декабря будет выглядеть следующим образом:

100 долларов – 2830,38 грн;

100 евро – 3440,47 грн.

Пенсии в Украине: ПФУ сообщил важные подробности, "выплату в размере выше 17 690 грн..."

Так, максимальный размер выплаты составляет 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных. То есть, остальные украинцы не могут рассчитывать на выплату в размере выше 17 690 грн.

Отвоевать свое право на более высокие пенсии смогли в Украине лишь судьи. Деньги они получают по специальному закону и в среднем на каждого приходится по 52 420 грн в месяц.

Стоит отметить, что всего в Украине есть более 11,2 млн пенсионеров, из них всего лишь 3487 судей.

Локдаун уже скоро, Ляшко объявил, что будет с транспортом и кому разрешат работать: "полностью запретить..."

В Кабмине планируют ввести жесткий карантин в январе, а точную дату собираются объявить 9 декабря во время планового заседания.

Как и в прошлый раз, правительство собирается полностью запретить работу, школ, садиков, ТРЦ и спортивных залов, заведениям общественного питания запретят принимать гостей, но позволят доставлять еду. Пока не будут закрывать аптеки, АЗС, продуктовые магазины, гостиницы, продолжит работу и общественный транспорт.

Ляшко отметил, что зимний локдаун будет значительно мягче, чем весенний, ведь открытыми останутся горнолыжные курорты.

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