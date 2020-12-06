Нужно ли сейчас бежать в супермаркеты

Стоимость новогоднего стола на фоне кризиса и пандемии будет выше, чем в прошлом году

Об этом пишут Вести.

Как утверждают эксперты, цены на некоторые угощения к праздничному столу перед самим Новым годом могут подорожать еще на 10%.

"В декабре цены на овощи серьезно не изменятся – разве что повысятся на копейки", – утверждает аналитик Олег Пендзин, связывая падения цен с тем, что украинцы в 2020 году стали беднее.

В текущем году выросли ценники на телятину, говядину и колбасные изделия, свинина/баранина - остались в своем ценовом сегменте. Но перед Новым годом может произойти еще одно подорожание изделий из мяса на 10%.

Подорожал в цене и традиционный салат оливье. Если в прошлом году для приготовления 3 кг новогоднего салата нужно было купить продуктов на 188 гривен, то в текущем - на 227 грн (на 20% больше).

Расстроят украинцев и расценки на импортные фрукты, поскольку поставщики заранее просчитывают все риски и закладывают в стоимость более высокий курс доллара.

"Импортеры просчитывают риски наперед, закладывая в товар курс намного больше, нежели есть на самом деле – скажем, 30 гривен за доллар. Если он растет, соответственно и цены тоже. В прошлом году курс был 23–24 грн, а сейчас – 28,5 грн. Поэтому у нас и нет дешевых мандаринов, яблок, бананов и так далее", – объяснил нюансы рынка другой эксперт Федор Рыбалко.

И аналитики рекомендуют украинцам уже сейчас покупать долгохранящиеся продукты, чтобы сэкономить деньги (овощи, алкгольные напитки и консервация).

Напомним, Украинцам сообщили о новом взлете цен на популярные продукты

Как сообщала Politeka, продукты начинают дорожать перед Новым годом, во сколько обойдется праздничный стол

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