Украинцев могут лишить жилья и зарплаты из-за долгов по оплате коммунальных услуг

Как стало известно Politeka.net, в Верховной Раде готовятся рассмотреть законопроект депутатов от "Слуги народа", который ужесточает санкции для неплательщиков. Документ уже оценили эксперты, а глава парламентского комитета по соцполитике Галина Третьякова зарегистрировала постановление, которым рекомендует одобрить инициативу в первом чтении.

Авторы предлагают внести поправки в закон "Об исполнительном производстве" и приравнять должников по коммуналке к неплательщикам алиментов. Украинцам, которые вовремя не разобрались с платежками, могут запретить выезжать из страны, управлять автомобилем, пользоваться оружием и ходить на охоту. Соответствующие постановления будут выносить государственные исполнители.

Чем дольше не платить - тем болезненнее наказание. Так если сумма превысит размер коммунальных платежей за год, то потребителя ожидает штраф в размере 20% от суммы, если за три голда - то уже 50%. У особо злостных неплательщиков смогут отнимать деньги из зарплаты или даже забирать квартиры через суд.

Чтобы избежать штрафов и других санкций, должник должен решиться на реструктуризацию. Как прописано в законопроекте, в таком случае на период погашения общий размер платежей вместе с новыми не может превышать 25% от доходов, учитываемых при назначении субсидий для работающих людей. Доля снижается до 20%, если граждане получают пенсию или другие социальные выплаты.

Авторы документа считают, что нововведения помогут украинцам рассчитаться с долгами по коммуналке и сохранить имущество.

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