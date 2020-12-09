Областные поставщики начали резко накручивать украинцам тарифы на отопление
Как стало известно Politeka.net, в Николаеве стоимость подняли на 35% (почти до 2 тысяч гривен), а жителям Одессы придется платить на 23% больше. Такие изменения утвердила НКРЭКУ, а "Николаевгаз" сообщил подробности на официальной странице в соцсети "Фейсбук".
Так с начала декабря клиентам Николаевоблтеплоэнерго придется платить уже 1 999,08 гривен за гигакаллоорию с учтом НДС. Жителям Одессы взвинтили цену до 1 511,62 гривны/Гкал.
Поставщики объяснили, что повышение тарифов началось "в связи с изменением цен на газ", который теперь обходится на 35% дороже. НАК "Нафтогаз Украины" теперь требует по 6599 гривен за тысячу кубометров с НДС, тогда как этой весной услуги стоили 4886,5 гривен. Регулятор заявил, что цена газа для производителей тепла определяется по новой формуле, разработанной Кабмином, главным фактором являются расценки после торгов на хабах в Европе.
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"В структуре себестоимости тепла газ составляет около 64%, его подорожание даже на несколько копеек заставляет поднимать вопрос корректировки тарифа на теплоэнергию", - отметили в Николаевском облэнерго.
Ранее компания-поставщик "Нафтогаз" повысила цены на газ для населения до 6,33 грн за кубометр. Таким образом в декабре за отопление дома площадью в 70 квадратов потребителям придется заплатить 487 гривен. По нормативам семья в месяц только на приготовление еды тратит 9,84 кубов газа (62,2 гривен), а котел и плита потребляют 31,47 кубометров (на 199 гривен).
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