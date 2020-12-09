Национальный банк забил тревогу из-за новой схемы, по которой мошенники выкачивают деньги из украинцев

Как передает Politeka.net, доверчивые люди попадаются на "крючок" через интернет-рекламу, сообщение со взломанного аккаунта знакомого, через фальшивые группы в социальных сетях. Пресс-служба НБУ на странице в "Фейсбук" рассказала, как действуют злоумышленники и как от них уберечься.

"Мошенники охотятся на геймеров - похищают деньги с их счетов, оружие, танчики и другие виртуальные игровые ценности", - предупредили представители государственного регулятора.

Перейдя по ссылке на специально созданный сайт, жертва вводит логин и пароль от своего аккаунта, которые тут же узнают мошенники. Они быстрно меняют данные и лишают владельца любой возможности его восстановить, а после продают профиль другим игрокам или же совершают микротранзакции.

Нацбанк рекомендует посещать только официальные сайты и страницы разработчиков в соцсетях, использовать сложные пароли и двухфакторную авторизацию, выходить после завершения игры, но ни в коем случае нельзя отправлять данные посторонним рессурсам. Пострадавшим следует обратиться за помощью в Киберполицию и подробно рассказать о действиях преступников, есть вероятность, что правоохранители помогут вернуть украденное.

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