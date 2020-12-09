Украинских пенсионеров предупредили о новых выплатах, которые они смогут получить в ближайшее время

Как пишет Politeka.net, Пенсионный фонд продолжает выплачивать гражданам пенсии, следуя утвержденному графику. Пресс-служба отчиталась о работе государственного органа на официальной странице в "Фейсбук".

Согласно сообщению, 9 декабря Пенсионный фонд направил на выплату пенсий 1,6 миллиарда гривен. Всего на декабрьские пенсии выделят 13,8 миллиарда гривен. Пресс-служба подчеркнула: "Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке".

Стоит добавить, что с 1 декабря минимальная пенсия в Украине повысилась на 57 грн вместе с прожиточным минимумом, как это предусмотрено законом о госбюджете на 2020 год. После пересчета выплат пенсионеры должны получать 1769 грн.

В 2021 году правительство готовится запустить накопительную систему пенсий, однако эксперты считают, что Украина пока к ней совершенно не готова. Как утверждает экономист Лидия Ткаченко, большой проблемой станет освоение накопительных взносов, с ней чиновники столкнулись еще в 2011 году.

"Тогда Кабмин остановило то, что деньги не было куда инвестировать. В то время не смогли создать ни одного инвестиционного проекта, в который можно было бы вложить пенсионные деньги", - отметила кандидат наук в комментарии. - "Сейчас правительство очень легко к этому относится. Запустить можно, а дальше что? Большая ответственность с тем, куда вкладывать эти деньги".

Напомним, что пенсии готовятся пересчитать, выплаты могут взлететь до 13,5 тысяч гривен

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