Кабмин проголосовал за введение локдауна в Украине

Во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине будут введены усиленные карантинные ограничения.

Так, с 8 по 24 января будет действовать локдаун, однако при этом запрет коснется не всех. Так, разрешат работать транспорту, магазинам, аптекам, почтовым службам и детсадам.

Однако запретят:

посещение учебных заведений, кроме дошкольного;

работу кафе, баров, ресторанов, заведений развлечений, ТРЦ, кроме покупки товаров первой необходимости;

работу салонов красоты, учреждений культуры, фитнес-залов, бассейнов, всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных;

работу продовольственных и непродовольственных рынков;

прием посетителей в кинотеатры и учреждений культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест.

Отметим, Кабмин продлил и режим чрезвычайной ситуации и срок карантина до 28 февраля 2021 года. До этого дня в стране будут введены ограничения с небольшими исключениями. В частности, режим работы ресторанов, баров и кафе - с 7 до 23 часов, при этом нельзя проводить расчет после 22 часов, за исключением доставки и заказов на вынос.

Ранее мы писали, что глава Минздрава Максим Степанов заявил, что останавливать транспорт и авиасообщение не планируют.

В Минздраве объяснили, что хотят ввести локдаун именно в январе, потому что в этом месяце помимо заразившихся китайским вирусом серьезно вырастет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Чтобы избежать загрузки медицинской системы, в итоге и ввели локдаун.

Напомним, масочный режим решили ужесточить, озвучены новые правила

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