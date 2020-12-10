Курс валют в Украине 10 декабря ошеломит планами гривны, которая продолжит «кусать» доллар и евро

Таким является прогноз специалистов, рассказывает Politeka.

Стодолларовый «американец» сегодня минимально подешевеет, хотя гривна его и «напугает». Межбанк откроется с -4,22 пунктов, хотя к средине прошлого дня национальная валюта «потопила» его на 4,42 пункта.

Евро также подешевеет, упав ниже психологической отметки. Ожидается усиление гривны на 9,88 пунктов.

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Курс валют в Украине 10 декабря:

100 долларов – 2804,06 грн;

100 евро – 3395,58 грн.

Удивительно, но российский «деревянный» сумеет преломить ситуацию, остановившись на отметке в 0,38393 грн. Это уже не первый день, когда позиции гривны буквально "таят" по отношению к валюте страны-агрессора.

До этого мы писали, что с первых дней декабря бензин и другое топливо для автомобилей начало стремительно дорожать

По их мнению, сильнее всего на ситуации сказалось подорожание нефти на мировом рынке: в октябре цена достигала 37-ми долларов за баррель, а сейчас она подходит к 50 долларам. На украинские заправки повлиял также рост курса евро, а ведь именно в этой валюте исчисляются акцизы на нефтепродукты.

доллар евро

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