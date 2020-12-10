Что нужно для получения помощи

Правительство решило поддержать украинцев, рискующих потерять доходы из-за локдауна

Так, с целью реализации инициативы президента Кабмин принял решение о предоставлении материальной помощи в размере 8000 гривен застрахованным лицам, которые могут потерять доход. На эти цели Минсоцполитики из бюджета выделено 13,7 млрд гривен, передает Politeka.net со ссылкой на правительственный портал.

Отмечается, что помощь могут получить наемные работники, работающие на предприятиях, и физлица–предприниматели, деятельность которых ограничивается правилами карантина.

Для получения помощи застрахованным лицам нужно иметь открытый банковский счет в банке по стандарту IBAN, подключиться к порталу "Дія" и подать через него заявку до 21 декабря 2020 года включительно.

Выплата будет проведена Пенсионным фондом через Ощадбанк ориентировочно 24 декабря 2020 года.

Отметим, помощь не смогут получить те ФЛП, которые работают менее трех месяцев, и те наемные работники, которыу получают зарплату выше 30 тыс. гривен в месяц.

Напомним, правительство приняло решение о введении усиленных карантинных мер с 8 по 24 января. Во время локдауна жесткие запреты коснутся не всех: разрешена работа транспорта, магазинов, аптек, почтовых служб и детских садов.

В то же время будут закрыты школы, кафе, ТРЦ, кинотеатры, рынки, салоны красоты и спортзалы.

Также Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации и срок карантина до 28 февраля. В частности, запреты коснутся режима работы ресторанов, баров и кафе - с 7 до 23 часов, при этом нельзя проводить расчет после 22 часов, за исключением доставки и заказов на вынос.

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