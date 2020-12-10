Кто может рассчитывать на выплаты

Стало известно, как теперь украинцам будут оплачивать отпуск

Важное решение было утверждено во время заседания Кабмина 9 декабря, пишет Politeka.net.

Так, правительство решило изменить порядок вычисления средней зарплаты, который применяется при оплате отпуска или компенсации за неиспользованные дни отдыха.

Теперь действие постановления распространяется и на всех наемных работников, которые трудоустроены у ФЛП.

И порядок расчета средней заработной платы теперь коснется каждого, поскольку это постановление используют при вычислении суммы оплаты работнику отпуска или компенсации за неиспользованный отпуск.

По итогам заседания Кабмина были утверждены следующие изменения:

- действие постановления отныне распространяется и на наемных работников ФЛП, и раньше эта норма распространялась только на работников предприятий и организаций;

- предлагается учитывать все виды отпусков – ранее учитывался только ежегодный оплачиваемый отпуск;

- автоматически устраняются некоторые дискриминационные подходы;

- упрощается подход при повышении должностных окладов – отменяется механизм корректировки выплат.

Ранее мы рассказывали, что в Украине хотят узаконить декретные отпуски для мужчин, а соответствующий законопроект уже был рассмотрен в Раде.

Более того, авторы документа предлагают ввести и новый вид отпуска - "одноразовый оплачиваемый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней".

Работодатель за собственные средства может предоставлять одному из родителей частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком большей продолжительности.

Напомним, Рабочий день сократят и дадут дополнительный отпуск

Как сообщала Politeka, выплаты на ребенка в Украине хотят изменить, сколько денег получат родители

Также Politeka писала, что Правила выхода в декрет изменят, документ уже в Раде