Система бесплатной правовой помощи становится более популярной среди украинцев

Об этом информирует пресс-служба Минсоцполитики.

Как отметили в министерстве, украинцы чаще всего обращались за консультацией по вопросам гражданского, семейного, наследственного, жилищного права и пенсионного обеспечения.

Кроме этого, в Минсоцполитики отметили, что было разработано мобильное приложение «Бесплатная правовая помощь», с помощью которого украинцы могут узнать, имеют ли они право на бесплатную вторичную правовую помощь.

Также через приложение граждане могут отправить запрос на получение адресной правовой помощи, найти с помощью геолокации ближайший центр или бюро правовой помощи.

В пресс-службе Минсоцполитики добавили, что есть еще одно приложение "Твое право", которым могут пользоваться ветераны АТО/ООС.

«Это (приложение - ред.) бесплатный юридический справочник, который имеет четыре раздела: «Права лиц, которые пострадали от вооруженного конфликта в Украине», «Права лиц, которые пострадали от гендерно обусловленного насилия», «Права лиц, пострадавших от торговли людьми», а также «Права ветеранов АТО/ООС и членов семей погибших», - резюмировали в профильном министерстве.

Ранее мы рассказывали, у кого из украинцев могут отобрать субсидии на коммуналку.

В частности, все данные украинца будут обновляться, поэтому сразу выяснится, если он купил автомобиль или совершил другую крупную покупку картой.

У нарушителей, которые получают субсидии, но при этом делают крупные покупки, выплаты отменятся, а дальше придется вернуть всю полученную помощь придется в государственный бюджет.

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