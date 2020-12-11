В Раде приготовили жесткие меры для тех, кто накопил долги за коммунальные услуги и не собирается их реструктуризировать

Так, профильный комитет парламента рекомендовал включить в повестку дня законопроект № 3613.

Авторы законопроекта предлагают приравнять злостных неплательщиков за услуги ЖКУ с должниками по алиментам с таким же ограничением прав.

Стоит отметить, что долги украинцев за коммуналку непрестанно растут. По последним данным Госслужбы статистики, в октябре они увеличились почти на 2 млрд грн по сравнению с сентябрем, достигнув 56,1 млрд грн.

Повлиять на ситуацию и призван новый закон.

Согласно законопроекту № 3613, взыскивать долг могут автоматически по исполнительному листу, частями из зарплаты, начисляемой по месту работы неплательщика. Но не более 50% заработка.

Если долгов по коммуналке накопилось больше, чем за четыре месяца, государственный исполнитель выносит постановление:

об установлении временного ограничения в праве выезда за пределы Украины;

об установлении временного ограничения в праве управления транспортными средствами;

об установлении временного ограничения в праве пользования оружием и в праве охоты;

Информация о запретах передается Исполнительной службой в Миграционную службу и Патрульную полицию.

Восстановить перечисленные права можно, только полностью погасив долги. Исключение – возможность управления автомобилем. Если неплательщик реструктуризировал долг и сообщил об этом в исполнительную службу, его водительские права снова будут признаны действительными.

За неоплату долгов по коммуналке в течение года и более предусмотрены следующие штрафы:

год неоплаты – штраф 20% от суммы долга;

два года – штраф 30% от суммы долга;

три года и более – штраф 50% от суммы долга.

Взыскание может быть обращено на имущество должника. В частности, на квартиру.

Чтобы избежать возможных негативных последствий должникам советуют заключить договоры реструктуризации долгов.

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