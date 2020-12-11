В Раде приготовили жесткие меры для тех, кто накопил долги за коммунальные услуги и не собирается их реструктуризировать
Так, профильный комитет парламента рекомендовал включить в повестку дня законопроект № 3613.
Авторы законопроекта предлагают приравнять злостных неплательщиков за услуги ЖКУ с должниками по алиментам с таким же ограничением прав.
Стоит отметить, что долги украинцев за коммуналку непрестанно растут. По последним данным Госслужбы статистики, в октябре они увеличились почти на 2 млрд грн по сравнению с сентябрем, достигнув 56,1 млрд грн.
Тарифы на электроэнергию резко поднимут: сколько придется платить с 1 января, «будет состоять из двух частей…»
Под Одессой переехали людей: подробности и кадры ДТП
"Холостячка" Ксения Мишина отдала свое сердце симпатичному брюнету, фото: "Единственный мужчина, который ее достоин"
Как выглядела и как выживала Тина Кароль без денег и славы, редкие кадры: "В 14 лет убежала из..."
Повлиять на ситуацию и призван новый закон.
Согласно законопроекту № 3613, взыскивать долг могут автоматически по исполнительному листу, частями из зарплаты, начисляемой по месту работы неплательщика. Но не более 50% заработка.
Если долгов по коммуналке накопилось больше, чем за четыре месяца, государственный исполнитель выносит постановление:
- об установлении временного ограничения в праве выезда за пределы Украины;
- об установлении временного ограничения в праве управления транспортными средствами;
- об установлении временного ограничения в праве пользования оружием и в праве охоты;
Информация о запретах передается Исполнительной службой в Миграционную службу и Патрульную полицию.
Восстановить перечисленные права можно, только полностью погасив долги. Исключение – возможность управления автомобилем. Если неплательщик реструктуризировал долг и сообщил об этом в исполнительную службу, его водительские права снова будут признаны действительными.
За неоплату долгов по коммуналке в течение года и более предусмотрены следующие штрафы:
- год неоплаты – штраф 20% от суммы долга;
- два года – штраф 30% от суммы долга;
- три года и более – штраф 50% от суммы долга.
Взыскание может быть обращено на имущество должника. В частности, на квартиру.
Чтобы избежать возможных негативных последствий должникам советуют заключить договоры реструктуризации долгов.
Напомним, украинцев готовятся лишать зарплат и квартир, закон о новых штрафах уже в Раде: кто рискует потерять все.
Как сообщала Politeka, раздадут по 8 тысяч гривен и простят долги, законы подписаны: кому ждать денег, а кто останется без помощи.
Также Politeka писала про жесткие ограничения из-за коммуналки: что ждет пенсионеров и получателей субсидий, "если общая сумма платежей..."