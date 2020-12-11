Национальный банк Украины 10 декабря ввел в обращение новые монеты

Как передает Роliteka.net об этом сообщила пресс-служба НБУ.

На аверсе монеты размещены: вверху – малый Государственный Герб Украины, справа от которого надпись Украина; на зеркальном фоне, по кругу изображены 12 знаков восточного календаря, в центре круга – стилизованный часы со стрелкой, что указывает на быка; внизу слева надпись 5 гривен; на матовом фоне изображены стилизованные под украинскую вытынанку символы каждого времени года: снежинка (вверху), цветок (справа), ягода (внизу), листок (слева); логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

На реверсе монеты изображен стилизованный символ восточного календаря 2021 года – быка, которого окружают по кругу стилизованные снежинки (вверху справа), цветки (внизу справа), плоды (внизу слева), ветки (вверху слева).

Также В НБУ сообщили о введении в обращение памятной монеты "Владимир Корецкий". Ее номинал - две гривны.

Монета посвящена украинскому юристу-международнику, который принимал активное участие в подготовке Всеобщей декларации прав человека и многих других важных международных правовых документов, ученому, историку права, специалисту в области международного частного права и всеобщей истории государства и права, академику АН СССР Владимиру Михайловичу Корецкому.

На аверсе монеты размещены: малый Государственный Герб Украины (вверху) и надписи: Национальный (слева от герба), Банк (справа от герба), 2/ гривны (под гербом), The Universal Declaration Of Human Rights (по центру); слева – год чеканки монеты – 2020, под которым – логотип Банкнотно-монетного двора НБУ; внизу на фоне листов бумаги – руки и судейский молоток (как символ принятия судейских решений).

На реверсе монеты на фоне земного шара, что символизирует международную деятельность украинского правоведа В. Корецкого, изображен его портрет.

Национальный банк Украины 26 ноября 2020 года выпустил новую сувенирную неплатежную банкноту, посвященную Герою Украины, первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку.

Так, монета номиналом пять гривен посвящена одному из животных двенадцатилетнего восточного календаря, символу 2021 года-быку.

Это первая в Украине вертикальная банкнота.

Сувенирная банкнота содержит большой спектр защитных элементов, в частности – оптически-сменный элемент SPARK в виде земного шара. Банкнота изготовлена на бумаге с водяным знаком (изображение земного шара с материками).

Напомним, новая вертикальная купюра появилась в Украине, детали от Нацбанка.

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