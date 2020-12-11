Украинцам раскрыли изменения, касающиеся предоставления коммунальных услуг, льгот и субсидий на оплату ЖКХ в условиях рынка газа

Об этом говорится на официальном портале Минсоцполитики.

Чтобы обеспечить правильный расчет размера субсидий и льгот на коммунальные услуги, был введен информационный обмен между предприятиями, которые поставляют природный газ населению, и структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения.

Теперь поставщики газа и подразделения УСЗН будут получать информацию об изменении льготниками/получателями жилищных субсидий исполнителя услуги.

"Полученная от предприятий, которые поставляют природный газ населению, информация о получателях льгот и жилищных субсидий, которые стали их абонентами, позволит осуществить расчет указанных видов государственной помощи по установленной исполнителем услуги по цене и проводить перечисления средств этому поставщику за потребленный газ, что особенно важно при денежной безналичной форме выплаты льгот и жилищных субсидий через АО "Ощадбанк", - подытожили в пресс-службе Министерства соцполитики.

Ранее мы рассказывали, что у украинцев будут отбирать субсидии на коммуналку.

У нарушителей, которые получают субсидии, но при этом делают крупные покупки, выплаты отменятся, а дальше придется вернуть всю полученную помощь придется в государственный бюджет.

Забрать льготные выплаты могут, если у получателя есть дом от 200 квадратных метров, или квартирой в более 120 кв.. Претендовать на субсидии не могут хозяева авто, которым менее пяти лет, а также те, кто сделал одну покупку на сумму более 50 тыс. грн.

Напомним, Урезание субсидий: украинцев возмутили мизерные суммы

Как сообщала Politeka, Украинцам придется декларировать доходы, контроль за субсидиями усиливается

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