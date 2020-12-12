Стало известно, сколько денег направлено на финансирование пенсий украинцев
Так, согласно утвержденному графику, 11 декабря продолжается финансирование пенсий декабря.
"На пенсионные выплаты сегодня направлено 3,1 млрд грн. обеспечено финансирование пенсий декабря на общую сумму 19,6 млрд грн. Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Главное управление ПФУ в Киеве также отчиталось о финансировании пенсионных выплат декабря.
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Согласно опубликованным данным, на пенсионные выплаты в столице направлено 1640.3 млн грн. Из них: 1129.7 млн грн - на выплату через банковские учреждения и 510.6 млн грн - на выплату через отделения АО «Укрпочта».
Кроме того, в управлении предупредили украинцев пенсионного возраста.
"Уважаемые пенсионеры! Обращаемся к вам с убедительной просьбой без необходимости не выходить из дома, не рисковать своим здоровьем и жизнью", - говорится в сообщении.
Стоит напомнить, что размер пенсий рассчитывается по специальной формуле и он будет индивидуальным для каждого льготника: средняя зарплата в Украине за последние три года (цифру дает фонд) умножают на соотношение своей зарплаты к средней, потом умножают на стаж в годах и еще раз умножают на коэффициент стажа (1%).
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