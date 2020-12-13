Нацбанк сообщил украинцам о значительном росте цен на фоне карантина

Как стало известно Politeka.net, стоимость услуг и товаров увеличилась из-за усиления инфляции, неурожая и ситуации на мировом рынке. Пресс-служба НБУ передает на официальном сайте данные Госпотребслужбы.

В ноябре потребительская инфляция ускорнилась до 3,8% в годовом измерении, против 2,6% в октябре. При этом цены в месячном измерении увеличились на 1,3%. К такому результату привели подорожание энергоносителей, девальвация гривны, рост производственных расходов и плогого урожая в Украине.

В частности, увеличились цены на подсолнечное масло и его производных продуктов: майонез, маргарин, спред. Украинцам придется дороже платить за мучные и макаронные изделия, рыбу, пряности, напитки, мясную и молочную продукцию, включая сливочное масло. Сырые продукты питания тоже начали расти в цене, как и сахар, мука, крупы. Подешевели только овощи из борщевого набора.

Еще сильнее подорожали непродовольственные товары (1,2% р/р), в первую очередь бытовая техника, лекарства, мебель, а вот одежда подешевела на карантине. Топливо также не спешит дешеветь, падение цен в этом секторе замедлилось до 13,8% р/р.

"До конца года инфляция продолжит ускоряться в результате дальнейшего оживления экономической активности и подорожание энергоносителей и войдет в целевой диапазон Национального банка 5% +/- 1 в.п", - отметили в НБУ.

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