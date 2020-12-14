В Минсоцполитики пытаются разрешить проблемы с разрывом в выплатах пенсий некоторым украинцам

Такую информацию озвучил советник главы ведомства Николай Шамбир в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, в Министерстве соцполитики сейчас хотят изменить механизм расчета пенсий военным, поскольку существует большой разрыв в выплатах.

"Если мы берем механизм пересчета, мы должны взять аналогичную должность военнослужащего сейчас, к тому, который служил раньше, возможно, в СССР. Если в СССР была такая атомная подводная лодка, например, то сейчас ее в Украине нет и аналогичные должности отсутствуют. Приравнивание делается соответствующее, но всегда есть конфликт, люди недовольны, потому что нет должности, к которой можно приравнять аналогичную должность с теми выплатами, которые были тогда", - подчеркнул Шамбир в эфире украинского телеканала.

Он также анонсировал изменение механизма учета денежного обеспечения для исчисления пенсий в индивидуальном порядке, учитывая денежное обеспечение каждого солдата.

"Как вариант для решения проблем по всем военным пенсиям, по неровностям, по устранению диспропорции между теми, кто вышел раньше на пенсию, и сегодня — мы рассматриваем вопрос изменения механизма учета денежного обеспечения для исчисления пенсий, чтобы брать денежное обеспечение конкретного человека, служившего в тот период ", - резюмировал советник главы Минсоцполитики.

Ранее мы рассказывали, что Рада планирует отменить уменьшение пенсий военным. Так, в первом чтении был принят законопроект, который предусматривает возвращение нормы максимальной пенсии для военных в 90% от зарплаты/обеспечения.

На данный момент пенсионер имеет 35 лет стажа и ранее зарабатывал 15 тысяч, то на сегодняшний день он может рассчитывать лишь на 70% от обеспечения. А по новым правилам военный пенсионер уже будет получать 13500 гривен.

Напомним, что пенсии готовятся пересчитать, выплаты могут взлететь до 13,5 тысяч гривен.

Как сообщала Politeka, выход на пенсию в 40 лет: кто может рассчитывать на выплаты и какие требования.

Также Politeka писала, что Украинцы смогут выйти на пенсию досрочно, кому полагаются льготные выплаты.