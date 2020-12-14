В понедельник, 14 декабря, стартовал прием заявок на получение компенсаций от государства

Как сообщают в пресс-службе Офиса президента, об этом рассказала замглавы Офиса Юлия Ковалив в эфире «Украина 24». По ее словам, помощь планируют выплатить до введения усиленного карантина в январе 2021 года. С 14 декабря предприниматели смогут подать заявки на получение помощи в электронном виде.

Известно, что получить компенсацию смогут физические лица - предприниматели, которые платят ЕСВ не менее трех месяцев.

Как пишет «Апостроф», Министр соцполитики Марина Лазебная в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» рассказала, что 8 тысяч гривен получат те предприятия, которые пострадают в период карантина. Кроме этого, будет выплачена компенсация уволенным наемным работникам.

Чтобы получить выплату, ФЛП или сотрудникам нужно за неделю пройти три шага. Потребуется оформить электронное заявление через портал «Дія». Вся информация будет проверяться автоматически. Лазебная подчеркнула, что успеть подать заявку нужно с 14 по 21 декабря, так как потом портал будет закрыт.

Подчеркивается, что нужно заполнить заявление без ошибок. Инструкции по заполнению уже опубликованы на сайтах ПФУ, Министерства цифровой трансформации и Министерства соцполитики.

Украинцам нужно будет проверить, входит ли их вид деятельности в перечень, предусмотренный законодательством. Кроме этого, нужно иметь открытый счет в банке и быть зарегистрированными на портале "Дія".

Напомним, что украинцев будут тестировать на вирус по-новому, Степанов сделал срочное заявление: "Все без исключения...".

Как сообщала Politeka, украинцев добьет новая болезнь, Минздрав предупредил об осложнениях: "Ожидается в...".

Также Politeka писала, что отмена карантина в январе, Степанов сделал неожиданное заявление: "Украине придется экстренно...".