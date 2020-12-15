Украинцам рассказали, как просто оплачивать коммунальные услуги через приложение Приват24

Инструкция появилась на официальной странице Приватбанка в Facebook.

Так, государственный ПриватБанк опубликовал пошаговую инструкцию для украинцев относительно того, как быстро и без проблем оплачивать коммуналку в приложении Приват24.

"Дергается глаз, когда приходит время платить за коммуналку? Понимаем чтобы избавить вас от стресса, мы записали инструкцию как быстро и легко оплачивать коммунальные платежи в Приват24 Веб-версии и приложении. Enjoy!",- говорится в подписи к инструкции.

Прежде всего, нужно зайти в раздел "Платежи", где выбрать адрес, по которому планируете платить коммуналку.

Далее надо выбрать период и услуги, которые желаете оплатить, поставив галочки напротив. Затем система автоматически предложит клиентам внести показатели счетчиков, после чего нужно будет подтвердить платеж с помощью отпечатка пальца или пароля к Приват24.

"К сожалению, сейчас нельзя воспользоваться услугами Приват24 - нет платежек за коммуналку. Все хуже сервис!", "Дергается глаз от вашего ужасного шаблона на коммунальные. Особенно выбор месяца оплаты", "существует непроверенная информация о закрытии частного банка в связи с выявлением многочисленных случаев финансовых махинаций с активами граждан","пожалуйста, обновите счета за коммунальные услуги, за КП "ПОЦ". На других платежных сервисах они уже давно обновились, а в Приват24 до сих пор висят нули", - отреагировали украинцы в комментариях к инструкции.

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