На данный момент в Украине стоимость газа для населения по европейским меркам невероятно высока.

В своём новом ролике предприниматель и политический блогер Сергей Корнак рассказал о причинах сложившейся ситуации.

«Удивительно получается: у нас есть свои украинские залежи газа, которые считаются третьими в Европе. До 1992 года Украина потребляла 118 миллиардов кубов газа в год, то есть работали заводы и предприятия, а в 2019-2020 годах только 32 миллиарда кубов. Потребление сократилось в 4 раза», - рассказывает обозреватель.

Такое падение потребления – яркое свидетельство начинающегося краха экономики. Но при этом, как объясняет аналитик, городские показатели практически не изменились – снижение уровня коснулось по большей части именно промышленности. Украина стала меньше производить.

«Давайте разберемся, из чего складывается цена на газ. 73 процента добываемого топлива – это Нафтогаз с дочерними предприятиями. Нафтогаз на 100 процентов – государственная компания, но вот «дочки» на 42 процента принадлежат Коломойскому и Боголюбову. Они основные акционеры», - продолжает Корнак.

Частные же компании покрывают 25 процентов рынка. Это всем известные Burisma во владении бывшего министра экологии Николая Злочевского, «Укрнефтебурение» Виталия Хомутынника и Игоря Коломойского, Полтавская газонефтевая компания опять же Коломойского и Боголюбова, и еще ряд компаний.

Как отмечает Сергей Корнак, в украинской газодобыче нет ни одной иностранной компании. Миф о внешнем управлении – это лишь миф.

«Себестоимость добычи украинского газа – 250 долларов, а в этом году мы закупали топливо у России по 130-160 долларов за тысячу кубометров. Удивительные цифры: то есть русским надо добыть этот газ черт знает где, потом доставить к нам, потом в Европу… А наш внутренний газ стоит 250 долларов. На разведку новых территорий наши компании не тратят ни копейки», - говорит блогер.

Сергей Корнак подытожил: пока наши энергоресурсы намного дороже даже чем в Германии, речи о конкурентной борьбе быть не может. Пока тарифы устанавливают олигархи, ожидать низких цен на газ и электричество мы не можем.

Ранее этот блогер объяснял, как может сказаться на Украине приход к власти в США Джо Байдена.

Также Корнак заинтересовался вопросом, почему обширная внешняя торговля приносит Украине не богатство, а бедность.