Госэкоинспекция Полесского округа обнаружила масштабную вырубку в на территории Бабичевского сельского совета в Житомирской области
Убытки от нарушения составили 6,3 миллиона гривен.
"Личности злоумышленников не установлены. Учитывая то, что нарушение имеет признаки уголовного, ДЭИ направила материалы проверки в правоохранительные органы, которые и будут искать нарушителей», - отметил председатель ДЭИ Андрей Малеванный.
По словам председателя ДЭИ, лица, совершившие преступление, будут возмещать ущерб, нанесенный окружающей среде, и нести уголовную ответственность.
«За такую вырубки браконьеры, кроме уплаты всей суммы убытков, также будут нести ответственность в соответствии со статьей 246 Уголовного кодекса, которая предусматривает штраф за нарушение на сумму от 17 до 25,5 тысяч гривен или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет», - добавил Андрей Малеваный.
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