Госэкоинспекция Полесского округа обнаружила масштабную вырубку в на территории Бабичевского сельского совета в Житомирской области

Знай. Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции, пишет

Убытки от нарушения составили 6,3 миллиона гривен.

"Личности злоумышленников не установлены. Учитывая то, что нарушение имеет признаки уголовного, ДЭИ направила материалы проверки в правоохранительные органы, которые и будут искать нарушителей», - отметил председатель ДЭИ Андрей Малеванный.

По словам председателя ДЭИ, лица, совершившие преступление, будут возмещать ущерб, нанесенный окружающей среде, и нести уголовную ответственность.

«За такую вырубки браконьеры, кроме уплаты всей суммы убытков, также будут нести ответственность в соответствии со статьей 246 Уголовного кодекса, которая предусматривает штраф за нарушение на сумму от 17 до 25,5 тысяч гривен или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет», - добавил Андрей Малеваный.