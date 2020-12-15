После последних заявлений власти уже многие украинцы поняли, что надеяться на пенсию не стоит. Но как быть тем, кто трудился всю жизнь, а пары лет трудового стажа все равно не хватает?

В новом выпуске YouTube-канала «Знай ua» ведущая Екатерина Котенкова рассказала, что будет происходить дальше с исчерпавшей себя солидарной пенсионной системой.

Выйти на заслуженный отдых становится все сложнее, однако недостающие годы стажа, оказывается, можно докупить.

Как только украинец начинает работать, он уже застрахован и является субъектом пенсионной системы. Это касается и собственников, и юридических лиц, и наемных сотрудников, и ФОПов.

Для выхода на пенсию в 60 лет в 2021 году потребуется 28 лет стажа. Если его от 18 до 28 лет, необходимо проработать до 63 лет, а если от 15 до 18 лет, то выйти на заслуженный отдых возможно после 65 лет.

Для покупки недостающих лет нужно обратиться в налоговую инспекцию с небольшим пакетом документов. В него входят заявление о добровольном участии в системе общеобязательного государственного соцстрахования или же о единовременной уплате взноса в систему пенсионного страхования, копия трудовой книжки, выписка из системы персонифицированного учета – ОК-5, и копия паспорта.

Законодательством предусмотрена возможность покупки до пяти лет стажа. Для этого существуют два способа.

Первый вариант – покупка стажа за прошлые периоды, когда человек не подлежал общеобязательному государственному соцстрахованию.

В таком случае формула выглядит следующим образом: стоимость стажа равна минимальному единому социальному взносу на момент покупки стажа, умноженному на коэффициент и на количество месяцев. Коэффициент зависит от количества необходимых лет.

Есть и второй вариант – покупка стажа на будущее, не менее, чем на один год. Человек обязуется выплачивать ежемесячные взносы в размере не менее минимального ЕСВ.

В этом году украинцы еще получают социальную пенсию, но с начала следующего года выплаты больше не будут назначать людям, достигшим 60 лет.

Екатерина Котенкова полагает, что социального конфликта не избежать, ведь люди просто останутся без средств к существованию. Учитывая, сколько проблем в украинской пенсионной системе, начиная от демографии и заканчивая бюджетным дефицитом, остается только надеяться, что власть найдёт выход из положения.

Ранее Котенкова рассматривала возможность роста цены на газ в новом году.

Также она прогнозировала последствия повышения коммунальных тарифов.