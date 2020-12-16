Наша страна достигла нового антирекорда: задолженность по заработной плате достигла 3 миллиарда 800 миллионов гривен. За время карантина этот показатель, по сравнению аналогичным периодом прошлого года, вырос на 25 процентов, но вполне вероятно, что это еще не предел.

Ситуацию комментирует известный экономист Юрий Атаманюк.

«Это худшая ситуация за последние десять лет. Люди доходят до отчаяния. Мы все помним забастовки шахтеров в Кривом Роге, где власть самоустранилась от проблемы, а рабочие стали заложниками двух олигархов, собственников рудников», - рассказывает обозреватель.

Где же надзор со стороны раздутого государственного аппарата, работу которого мы обеспечиваем своими налогами? Как известно, в Украине увеличено финансирование Офиса Генерального прокурора и главной инспекции по охране труда.

По мнение Юрия Атаманюка все это стало результатом проигрыша на выборах кандидата от партии «Слуга народа».

«Пример – 1,4 миллиарда гривен задолженности в угольной промышленности. А ведь это люди, которые каждый день рискуют жизнью, и при любых экономических трудностях государство всегда поддерживало шахтеров. Это всегда была опасная, сложная, но престижная профессию», - продолжает ведущий.

Но сейчас в рабочем классе видят бесправных рабов. В качестве примера Атаманюк назвал Восточный горно-обогатительный комбинат, где работают свыше пяти тысяч человек – и их довели до того, что они объявили о готовности с 20 декабря перекрыть государственные трассы. Людям просто нечем кормить семьи.

«Мы опять создаем такую ситуацию, что либо этих людей выдавливают трудовыми мигрантами в Европу, либо власть провоцируют акции протеста», - уверен Юрий Атаманюк.

В конечном счете, шахтерские волнения, протесты медработников и митинги ФОПов могут ввести страну в состояние перманентного политического кризиса. А любой всплеск политического кризиса ведет к разбалансировке власти, взаимоотношений с кредиторами, партнерами, потенциальными кредиторами, приводит к паническим настроениям и заводят в глубокий экономический кризис.

Ранее Юрий Атаманюк утверждал, что власть располагает массой возможностей для борьбы с пандемией, но не хочет их использовать.

Также он обратил внимание, что антикоррупционные органы в нашей стране, по сути, дублируют обычные государственные структуры.