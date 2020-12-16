То, что тарифы растут, заметил каждый украинец, получающий ежемесячные платежки за коммунальные услуги.
Но, как объясняет Катерина Котенкова в новом выпуске «Знай ua», в дальнейшем это повышение лишь продолжится.
В регионах особенно заметен рост цен на отопление. В частности, в Николаевской области местное Облтеплоэнерго подняло цены на 35 процентов, а в Одессе – на 23.
«Всем известный «слуга народа» Гетманцев призвал повысить тариф на электроэнергию для населения. Якобы цена должна быть рыночной, а люди, которые действительно нуждаются в субсидии, должны справедливо получать помощь от государства – вместо того, чтобы дотировать абсолютно всех», - говорит ведущая.
Когда деятельность монополий в сфере ЖКХ – а это газ, вода, электроэнергия и отопление – называют рынками, то нужно понимать, что это лукавство, здесь никаких рынков не существует. Как выразилась Котенкова, людей просто грабят.
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Тарифы растут в соответствии с постановлением Национальной комиссии. Так, в Николаевоблтеплоэнерго с 1 декабря тариф выросли до 1999,08 гривны за гигакалорию с учетом НДС.
«К тому же не забывайте, что с 1 января 2021 года в Украине вырастут тарифы для населения на услуги транспортировки газа, а также на передачу электроэнергии. Все это приведет к тотальному росту цен», - объясняет ведущая.
Как поделился прогнозами с изданием «Главком» экономический эксперт Андрей Новак, рост тарифов на услуги транспортировки электроэнергии – это лишь начало цепной реакции повышения цен.
Что же касается платежек за воду, то повышение тарифов на электричество приведет к росту задолженности водоканалов. А это, в свою очередь, заставит отключить их от водоснабжения.
Решение Нацкомисии о повышении тарифов приведет к росту себестоимости продукции химической промышленности, и заставит снижать затраты. Снижать их будут путём варварского увольнения работников.
Кроме того, комиссия предлагает повысить тарифы в следующем году еще больше – до 324,8 гривны за мегаватт в час, хотя планировали снизить до 309,8 гривны.
Резкое изменение планов в Нацкомиссии, к сожалению, не объясняют. Напрашивается лишь один вывод: все это приведет к усугублению кризиса и краху промышленности Украины.
Ранее Екатерина Котенкова давала прогноз относительно подорожания газа в следующем году.
Также она предположила, чем обернётся рост тарифов на отопление.