То, что тарифы растут, заметил каждый украинец, получающий ежемесячные платежки за коммунальные услуги.

Но, как объясняет Катерина Котенкова в новом выпуске «Знай ua», в дальнейшем это повышение лишь продолжится.

В регионах особенно заметен рост цен на отопление. В частности, в Николаевской области местное Облтеплоэнерго подняло цены на 35 процентов, а в Одессе – на 23.

«Всем известный «слуга народа» Гетманцев призвал повысить тариф на электроэнергию для населения. Якобы цена должна быть рыночной, а люди, которые действительно нуждаются в субсидии, должны справедливо получать помощь от государства – вместо того, чтобы дотировать абсолютно всех», - говорит ведущая.

Когда деятельность монополий в сфере ЖКХ – а это газ, вода, электроэнергия и отопление – называют рынками, то нужно понимать, что это лукавство, здесь никаких рынков не существует. Как выразилась Котенкова, людей просто грабят.

Тарифы растут в соответствии с постановлением Национальной комиссии. Так, в Николаевоблтеплоэнерго с 1 декабря тариф выросли до 1999,08 гривны за гигакалорию с учетом НДС.

«К тому же не забывайте, что с 1 января 2021 года в Украине вырастут тарифы для населения на услуги транспортировки газа, а также на передачу электроэнергии. Все это приведет к тотальному росту цен», - объясняет ведущая.

Как поделился прогнозами с изданием «Главком» экономический эксперт Андрей Новак, рост тарифов на услуги транспортировки электроэнергии – это лишь начало цепной реакции повышения цен.

Что же касается платежек за воду, то повышение тарифов на электричество приведет к росту задолженности водоканалов. А это, в свою очередь, заставит отключить их от водоснабжения.

Решение Нацкомисии о повышении тарифов приведет к росту себестоимости продукции химической промышленности, и заставит снижать затраты. Снижать их будут путём варварского увольнения работников.

Кроме того, комиссия предлагает повысить тарифы в следующем году еще больше – до 324,8 гривны за мегаватт в час, хотя планировали снизить до 309,8 гривны.

Резкое изменение планов в Нацкомиссии, к сожалению, не объясняют. Напрашивается лишь один вывод: все это приведет к усугублению кризиса и краху промышленности Украины.

Ранее Екатерина Котенкова давала прогноз относительно подорожания газа в следующем году.

Также она предположила, чем обернётся рост тарифов на отопление.