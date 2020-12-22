До января 2021 года осталось совсем немного. Как этот месяц изменит жизнь каждого украинца?

Об этом на канале «Знай ua» рассказывает Екатерина Котенкова.

Прожиточный минимум с 1 января составит 2 189 гривен (с 1 июля - 2 294, а с 1 декабря – 2 393).

Рост ожидает и минимальную зарплату, причём в 2021 году – дважды. Если сейчас она равна пяти тысячам гривен, то уже с января она достигнет шести тысяч, а в декабре – шести с половиной. Вот только есть ли в стране деньги на это – вопрос не праздный. Ведь ВВП в Украине не растёт, дополнительные товары не производятся, так что рост зарплаты грозит инфляцией.

Из-за инфляции придётся индексировать пенсии. Но Пенсионный фонд – дефицитный, следовательно, его нужно будет наполнять за государственный счёт. В Минфине уже подсчитали, что повышение минимальной зарплаты будет стоить 41 миллиард гривен. Но поскольку этот процесс растянут на три приёма, понадобится меньшая сумма.

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С 1 января пенсии также вырастут на 300 гривен. Но это коснётся только тех, кто старше 65 лет и проработал 35 лет (мужчины) или 30 (женщины). Далее предполагается провести их индексацию с 1 марта, но этот акт могут передвинуть на конец года. А тем, кому больше 75 лет, добавят 400 гривен, независимо от трудового стажа.

Также увеличатся тарифы на транспортировку газа. Причём платить придётся даже тем, кто не пользуется газом.

Должна подорожать и электроэнергия. Уже с января цифры в платёжках могут вырасти на 30 процентов. Сейчас то, что платят украинцы за электричество, не хватает даже на его доставку. В ближайшие дни Минэнерго представит новые тарифы на рассмотрение Кабмина. Но для тех, кто потребляет немного электроэнергии, льготные тарифы пока сохранят.

Медицинская реформа в январе продолжится. Теперь приезд «Скорой» будет зависеть от серьёзности жалобы – она может приехать и за 10 минут, и не приехать вовсе.

Ранее Екатерина Котенкова давала прогноз относительно роста тарифов.

Кроме того, она поясняла, как докупить недостающий трудовой стаж для пенсии.