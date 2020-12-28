Как власть готовит нам всё новые и новые подарки к предстоящему Новому Году? Об этом рассказывает народный депутат Антон Поляков в новом выпуске своего видеоблога «Правки Полякова».

«Всех, наверное, в последнее время интересует один и тот же вопрос: сможет ли Артём Сытник со своим частным детективным агентством НАБУ посадить заместителя главы Офиса президента Олега Татарова? Понятно, что НАБУ никого сажать не будет – сажает суд. Но украинцам плевать на это, потому что мы видим, как каждый год тратятся миллиарды гривен на правоохранительные органы, но топ-коррупционеры всё равно остаются на воле», - говорит политик.

Татаров, по его мнению, представляет собой дилемму, поскольку Зеленскому нужно пройти между НАБУ, Офисом генерального прокурора и Офисом президента.

Именно сейчас происходи противостояние Татарова с Сытником. У Сытника есть информация на Татарова, а у Татарова – на весь Офис президента. Ведь всё ликвидное имущество «Укрбуда», пока Максим Микитась находился в СИЗО, успешно разворовывали всей Банковой и правительственным кварталом.

Татаров – своего рода информационная консерва для Офиса президента. Именно поэтому Ирина Венедиктова, которая на сто процентов является генпрокурором Зеленского, покрывает в этом деле Татарова, и именно поэтому его дело было передано в СБУ.

Вопрос не в том, посадят или не посадят Татарова. На самом деле, привлекать к ответственности необходимо и его, и остальных топ-чиновников и Офиса президента, и Кабмина, и парламента, которые так или иначе завязаны в коррупционных схемах.

«Дело в том, что Зеленский в очередной раз встал перед нелёгким выбором в отношении Сытника, который всячески увиливает от подчинения ему. Уволить нельзя оставить. Зеленскому нужно решить, где здесь поставить запятую», - полагает Поляков.

По его мнению, это тот вопрос, который будет звучать в следующем году.

Ранее Татаров заявлял, что Сытник сводит с ним личные счёты.

В Киеве появлялись лозунги с призывом к отставке Сытника.