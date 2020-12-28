О чём сказал – и, главное, о чём промолчал – президент Украины Владимир Зеленский в своём итоговом за 2020 год интервью «Фокусу»?

Свой комментарий даёт народный депутат Антон Поляков в видеоблоге «Правки Полякова».

«Начал Владимир Александрович с того, что год был тяжёлый, и начался он со сбитого самолёта в Иране. Хотя на самом деле начался он с Омана, это немного разные страны. Начался он с того, как президент провёл время в Омане, когда всю страну обманули, выложив его фотографию в Карпатах», - говорит нардеп.

Далее Зеленский заговорил о вопросах медицины. Оказывается, ему понадобилось почти два года, чтобы понять: системная медицина в Украине отсутствует. По его словам, наши больницы бюрократы закрыть не успели – у нас всё есть. А раз так, что вы возмущаетесь? Коек не хватает, сократили койки – это ведь мелочи.

При этом Зеленский мог не остановить, но приостановить медицинскую реформу – однако не сделал этого.

Далее президент назвал Конституционный суд «государственно-частным партнёрством», которое состоит из «детей Януковича, племянников Порошенко и дальних родственников Тимошенко».

Владимира Александровича полтора года всё устраивало, в том числе и одобрение Конституционным судом роспуска Верховной Рады, и его прочие решения. Но тут что-то резко перестало устраивать. Антон Поляков видит здесь когнитивный диссонанс.

Он также напомнил, что уже при Зеленском ряд людей Юлии Тимошенко получил должности в государственных структурах.

Зеленский пообещал, что, если работающие с ним люди будут заподозрены в коррупции, будут уволены – но он у себя в Офисе за полтора года не видел. При этом он признал, что ряд людей из его окружения в самом деле был замешан в коррупции – но ещё до его прихода к власти, а потому это не считается.

По мнению Полякова, такой взгляд абсурден. Коррупция или была, или её не было.

«Снова интервью ни о чём, снова человек полностью оторвался от земли. Вопросы в интервью хорошие, но ответы недостойны нашего внимания», - подвёл итог Поляков.

В этом интервью Зеленский, в частности, рассказал о возможной массовой мобилизации.

А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что олигархи не имеют влияния на решения главы государства.