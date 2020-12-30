С января по ноябрь 2020-го года Госэкоинспекция рассчитала 1,4 миллиарда гривен убытков за нарушение природоохранного законодательства.

Как сообщает Знай.юа, об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции.

«С января по ноябрь этого года ГЭИ осуществила почти 28 тысяч проверок, составила 29,5 тысячи протоколов об административных нарушениях, привлечь к ответственности более 26 тысяч человек. В правоохранительные органы передано 1200 материалов», - проинформировал глава ДЭИ Андрей Малеванный.

По его словам, больше всего «антирекордов» по экологическим нарушениям установила Харьковская область. Также в «лидерах» по количеству убытков и проверок Киевская и Кировоградская области.

"В течение 11 месяцев на территории области составлено 2839 административных протоколов и привлечено к ответственности 2818 человек.

По сумме рассчитанных убытков лидером является столичный округ (Киев и Киевская область), где в течение 11 месяцев сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, достигла 339,7 миллиона гривен. А наибольшее количество проверок - 2560 осуществлено в Кировоградской области», - детализировал Андрей Малеванный.

Он отметил, что для Госэкоинспекции очень важным остается возобновление плановых проверок.

«Надеюсь, уже со следующего года Госэкоинспекция возобновит плановые мероприятия государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства на предприятиях, деятельность которых представляет риск для окружающей среды, что станет мощным импульсом для модернизации их мощностей и «экологизации» нашего государства», - добавил Андрей Малеваный.