Госэкоинспекция отчиталась за работу в течение 11 месяцев 2020 года

Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции Украины, передает «Знай».

В течение 11 месяцев 2020 года Госэкоинспекция в сфере рыночного надзора за качеством топлива провела 729 проверок на АЗС и автогазозаправочных станциях по всей Украине и приняла 1447 решений о принятии ограничительных корректирующих мер, в том числе - по приведению продукции к установленным требованиям.

Всего ДЭИ вынесла 166 постановлений о применении административно-хозяйственных санкций на сумму около 6,9 миллиона гривен.

«В целом Госэкоинспекция в 2020 году осуществила контроль качества таких наименований топлива: ДТ-С-Евро5-В0, А-92-Евро5-Е5, А-95-Евро5-Е5, ДТ-Л-Евро5-В0, Diesel Gold ДТ-Л-Евро5-В0, А-92-Евро5-Е5, А-98-Евро5-Е5, Mustang А-95-Евро5-В5, Mustang А-92-Евро5-В5, Mustang ДТ-Л-Евро5-В0, Premium класс D А-95-Евро5-Е5», - поделился информацией председатель ГЭИ Андрей Малеваный.

Председатель ГЭИ отметил, что в этом году проверка горючего проводилась исключительно документально, а со следующего года планируется осуществление лабораторного контроля.

«Также мной уже утвержден Секторальный план рыночного надзора на 2021 год. В нем определены виды продукции по украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности( УКТ ВЭД), которые будет проверять ДЭИ в следующем году. Этот перечень состоит из более 25 наименований горюче-смазочных веществ. Среди них - нефтепродукты, газ сжиженный и тому подобное», - добавил Андрей Малеванный.