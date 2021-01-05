Кто может рассчитывать на такие деньги

Украинцам по состоянию на январь 2021 года готовы платить по 145 тысяч гривен в месяц

Подборку топ-вакансий опубликовали на тематическом портале Rabota.ua.

Так, в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий в первом месяце 2021 года оказались сотрудники IT-сферы.

На первом месте оказались архитекторы программного обеспечения - им готовы платить по 145 тысяч гривен ежемесячно.

Зарплату от 100 до 140 тысяч получают и другие специалисты из информационных технологий.

Архитектор ПО – 145 тысяч гривен;

Team Lead. Net Developer – 140 тысяч гривен;

Golang developer – 101 тысяч гривен;

Magento deleloper – 100 тысяч гривен;

Java developer – 95 тысяч гривен.

Более того, украинские работодатели сразу в вакансиях начали указывать, что у специалистов есть возможность работать в удаленном режиме, что не может не радовать в условиях пандемии китайского вируса.

Стоит также отметить, что размер средней зарплаты за год вырос на 12,2%.

По данным, которые приводит Госстат, средняя номинальная зарплата украинцев за ноябрь 2020 года была на 12,2% больше той, которую они получили за ноябрь позапрошлого года, и составила 11987 грн.

Наибольшая средняя номинальная зарплата за прошлый месяц была у работников в сфере IT - в среднем 21 тысяча гривен (на 17% больше, чем в позапрошлом году), а наименьшая - в сфере временного размещения и организации питания (6331 грн, почти на 7% меньше стала).

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