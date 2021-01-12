Украинцы всё чаще выходят протестовать против непомерного роста коммунальных тарифов

Ситуацию на канале «Знай ua» комментирует Екатерина Котенкова.

Она напоминает, что только в Черновицкой области за первые дни 2021 года было отмечено несколько случаев перекрытия дорог гражданами, возмущёнными ростом тарифов. Похожие случаи были и в Полтавской области.

По мнению политолога Андрея Золотарёва, для Владимира Зеленского это самая опасная и токсичная тема. Украинцы понимают, что Донбасс, Порошенко, коррупционеры – это всё сложные проблемы, которые не могут иметь простых решений. Но тарифы – иное дело. Любое их повышение рикошетом ударит по президенту, хотя формально подобными вопросами занимается не он, а Кабмин.

Золотарёв полагает, что вскоре украинцы просто махнут рукой и перестанут платить за коммуналку. Тогда нас ждёт кризис неплатежей.

Также есть риск «тарифного Майдана», если протестные акции возглавят оппозиционные политики.

Народ не готов принять оправдание Зеленского, что он не занимается тарифными вопросами. От него требуются конкретные шаги по борьбе с произволом монополистов – например, решение проблемы заоблачных зарплат в том же «Нафтогазе».

Украинцы готовы затянуть пояса, но вовсе не ради того, чтобы олигархи продолжали богатеть.

Если же интересы монополистов окажутся на первом месте, то в ответе за всё будет именно Зеленский – хотя бы потому, что в Украине политика персонализирована. Люди будут требовать ответа именно от того, кого выбрали и кому вручили власть.

«Получается так: одним всё, другим ничего. Но люди хотят справедливости», - считает Котенкова.

Ранее она прокомментировала новогоднее поздравление Владимира Зеленского.

Также она оценила стоимость новогоднего стола.