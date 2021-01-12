Украинцы всё чаще выходят протестовать против непомерного роста коммунальных тарифов
Ситуацию на канале «Знай ua» комментирует Екатерина Котенкова.
Она напоминает, что только в Черновицкой области за первые дни 2021 года было отмечено несколько случаев перекрытия дорог гражданами, возмущёнными ростом тарифов. Похожие случаи были и в Полтавской области.
По мнению политолога Андрея Золотарёва, для Владимира Зеленского это самая опасная и токсичная тема. Украинцы понимают, что Донбасс, Порошенко, коррупционеры – это всё сложные проблемы, которые не могут иметь простых решений. Но тарифы – иное дело. Любое их повышение рикошетом ударит по президенту, хотя формально подобными вопросами занимается не он, а Кабмин.
Золотарёв полагает, что вскоре украинцы просто махнут рукой и перестанут платить за коммуналку. Тогда нас ждёт кризис неплатежей.
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Также есть риск «тарифного Майдана», если протестные акции возглавят оппозиционные политики.
Народ не готов принять оправдание Зеленского, что он не занимается тарифными вопросами. От него требуются конкретные шаги по борьбе с произволом монополистов – например, решение проблемы заоблачных зарплат в том же «Нафтогазе».
Украинцы готовы затянуть пояса, но вовсе не ради того, чтобы олигархи продолжали богатеть.
Если же интересы монополистов окажутся на первом месте, то в ответе за всё будет именно Зеленский – хотя бы потому, что в Украине политика персонализирована. Люди будут требовать ответа именно от того, кого выбрали и кому вручили власть.
«Получается так: одним всё, другим ничего. Но люди хотят справедливости», - считает Котенкова.
Ранее она прокомментировала новогоднее поздравление Владимира Зеленского.
Также она оценила стоимость новогоднего стола.