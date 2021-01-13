Министр здравоохранения Украины выступил за продление локдауна в стране



По словам чиновника, январские праздники сопровождались массовыми гуляниями, а люди ездили к родственникам. Эти факторы повлияют на рост количества больных вирусом.

Также Степанов отметил, что в январе начинается сезонный рост больных гриппом.

"Я, мои советники, ведущие эпидемиологи, настаиваем на продлении этого карантина", – отметил министр в эфире "24 канала".

Такое заявление Степанова не осталось без внимания украинцев, которые, судя по комментариям в сети, остались недовольны таким предложением. Многие также обратили внимание на курортный Буковель, работу которого уже несколько дней обсуждают в сети.

"Ой, а как же мы без трусов и лампочек то? Неужели навсегда?", "А где он, этот "жесткий карантин", где в районе Буковеля?", "На Буковель это не распространяется", "Нет слов! За что жить? За что платить коммуналку?", "Судя по количеству народа в общественном транспорте, локдаун только в затуманенном сознании властьимущих", "Сколько можно издеваться, под лежачий камень вода не потечёт. Как народу жить и кормить детей с вашими прихотями", "Их всех в тюрьму на пожизненный локдаун с конфискацией", " Стоило только начать, как весенний карантин начинался с двух недель, закончился 3-мя месяцами! - писали украинцы в сети.







Напомним, украинцы не могут купить важные товары, в Минздраве озвучили правила локдауна.

Как сообщала Politeka, полный локдаун с 8 января, в Минздраве раскрыли важный нюанс о запретах.

Также Politeka писала, что суровый локдаун вступил в силу в Киеве: людей не подпускают к нужным товарам, красноречивые кадры.