Сегодня 13 января опрокинулся пассажирский автобус сообщением Москва – Луганск
Смертельное ДТП произошла в 6:30 по местному времени на 974 километре трассы М-4 "Дон". Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции в области и управление МЧС по региону сообщают РИА Новости.
Причиной этой жуткой аварии послужил сильный боковой ветер – водитель не смог справиться с управлением, в результате чего его автобус марки Mercedes перевернулся и слетел прямо в кювет.
"По предварительным данным, водитель 1973 года рождения не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства", – говорится в сообщении.
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В экстренных службах уточняют, что в результате аварии погибли мужчина и женщина. Всего в салоне находилось 15 пассажиров, транспорт перевозил людей из Москвы в Луганск.
Тем времнем российский Интерфакс со ссылкой на источники заявляет, что в нем якобы находились граждане России, Украины и "ДНР". Среди пассажиров был ребенок, он, к счастью, не пострадал.
По предварительным данным, причиной аварии могла стать скользкая дорога либо потеря водителем концентрации за рулем. Сейчас полиция выясняют детали произошедшей аварии.
Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.
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