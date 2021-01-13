Кадры с датчиков электромобиля Tesla удивили многих

Как передает Politeka.net, видео было опубликовано в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

"Система предотвращения столкновений Tesla обнаруживает невидимого человека/духа на кладбище. Простите, но, что это", - сообщил автор в подписи к видео.

На опубликованных кадрах с монитора авто было видно, силуэт человека, который передвигается по кладбищу. Причем, после этого водитель снимает территорию кладбища, которая остается полностью безлюдной.

Tesla collision avoidance system detecting an invisible human/entity at the cemetery. Excuse me but wtf @elonmusk ? pic.twitter.com/VcANAzH1uh — Ovidiu Maciuc (@OMaciuc) January 12, 2021

В комментариях под видео не обошлось без комментарием о детище Илона Маска.



"Очевидно, это такая функция!", "Илон может посадить 100-тонную башню на Марсе, так почему же вас так впечатлило простое обнаружение призраков?", "Это не ошибка, это особенность", - писали в сети.

Ранее мы сообщали, что польские археологи обнаружили таинственную и не известную ранее древнюю систему рвов.

С высоты они выглядели как одно изображение похожее на иероглиф.

Рвы удалось найти благодаря картам Google Maps и Google Earth. После раскопок археологи сделали вывод, что объекты возрастом семь тысяч лет.

Подобного еще не находили на територии Польши, но схожие сооружения сохранились в других европейских странах: Венгрии, Чехии и Словакии.

Напомним, что найдена планета-двойник Земли, ученые показали невероятные кадры: "Это то, что мы так долго искали".

Как сообщала Politeka, к Земле несутся три опасных астероида, появилось предупреждение NASA: что и в какие даты произойдет.

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