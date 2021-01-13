Кадры с датчиков электромобиля Tesla удивили многих
Как передает Politeka.net, видео было опубликовано в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
"Система предотвращения столкновений Tesla обнаруживает невидимого человека/духа на кладбище. Простите, но, что это", - сообщил автор в подписи к видео.
На опубликованных кадрах с монитора авто было видно, силуэт человека, который передвигается по кладбищу. Причем, после этого водитель снимает территорию кладбища, которая остается полностью безлюдной.
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В комментариях под видео не обошлось без комментарием о детище Илона Маска.
"Очевидно, это такая функция!", "Илон может посадить 100-тонную башню на Марсе, так почему же вас так впечатлило простое обнаружение призраков?", "Это не ошибка, это особенность", - писали в сети.
Ранее мы сообщали, что польские археологи обнаружили таинственную и не известную ранее древнюю систему рвов.
С высоты они выглядели как одно изображение похожее на иероглиф.
Рвы удалось найти благодаря картам Google Maps и Google Earth. После раскопок археологи сделали вывод, что объекты возрастом семь тысяч лет.
Подобного еще не находили на територии Польши, но схожие сооружения сохранились в других европейских странах: Венгрии, Чехии и Словакии.
Напомним, что найдена планета-двойник Земли, ученые показали невероятные кадры: "Это то, что мы так долго искали".
Как сообщала Politeka, к Земле несутся три опасных астероида, появилось предупреждение NASA: что и в какие даты произойдет.
Также Politeka писала, что ученые нашли путь для путешествий по Солнечной системе, человечество в шаге от мечты: "Это позволит...".