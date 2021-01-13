В Кривом Роге девушка со своим сожителем расправились с женщиной
Как передает Politeka.net, подробности произошедшего рассказали в пресс-службе полиции в Днепропетровской области.
Жуткое убийство произошло ночью, 13 января.
По данным правоохранителей, жертва со своей 19-летней дочерью и ее 26-летним сожителем распивали спиртные напитки.
"Во время разговора между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемые нанесли тяжкие телесные повреждения 47-летней женщине. От полученных травм, потерпевшая скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.
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Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет.
Ранее мы сообщали, что львовянин расправился со своей женой на глазах у малолетних детей.
Все произошло утром, 12 января. В полицию позвонил мужчина, который признался в убийстве своей жены.
Правоохранители установили, что 31-летний мужчина нанес своей 30-летней жене телесные повреждения, не совместимые с жизнью, а во время конфликта в квартире находились шестимесячный младенец и двое детей 2 и 5 лет.
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