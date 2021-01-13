Вандалы устрои погром на мемориальном кладбище в Херсоне
Как передает Politeka.net, кадры и подробности инцидента предоставили в пресс-службе полиции в Херсонской области.
Инцидент произошел 12 января. В отделение полиции Херсонщины позвонил 39-летний житель областного центра и сообщил, что на мемориальном кладбище в Херсоне неизвестные лица повредили около 20 памятников братской могилы.
"На месте работники следственно-оперативной группы Херсонского отдела полиции обнаружили 17 разбитых и поваленных на землю каменных плит братской могилы воинам-освободителям Второй мировой войны", - говорится в сообщении.
Правоохранители также опубликовали кадры того, что осталось от памятников.
Правоохранители также опубликовали кадры того, что осталось от памятников.
Украинцев в сети произошедшее возмутило:
"Все почти аккуратно сложено. И это нельзя не заметить. Если бы это крушил вандал была бы совсем другая картина", "Таких нужно наказывать их методом. Это история", "Безбожники, их Бог покарает", "Надо озвучить данные этих граждан! Их не должны брать на работу, обучение. Депортация!", "Это реальная жесть. И это могилы. Но у кого есть идеи, или желание приобщиться к мероприятиям поиска - всегда рады",- писали недовольные граждане.
Напомним, что шестилетние одесситки попались на растяжку под Одессой: "Установил отец", фото жуткого ЧП
Как сообщала Politeka, на Одесчине молодчик напал на школьницу прямо на улице, жители рассказали увиденное: "задрал юбку и ..."
Также Politeka писала, что пьяная драка разгорелась в Одессе, сильно досталось полицейскому: подробности беспредела
Популярные статьи сейчасПоказать еще