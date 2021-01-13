Инцидент произошел 12 января. В отделение полиции Херсонщины позвонил 39-летний житель областного центра и сообщил, что на мемориальном кладбище в Херсоне неизвестные лица повредили около 20 памятников братской могилы.

"На месте работники следственно-оперативной группы Херсонского отдела полиции обнаружили 17 разбитых и поваленных на землю каменных плит братской могилы воинам-освободителям Второй мировой войны", - говорится в сообщении.



Правоохранители также опубликовали кадры того, что осталось от памятников.

Украинцев в сети произошедшее возмутило: