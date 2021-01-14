Украина и Россия поспорили о принадлежности мультфильма "Жыл был пес"
Как передает Politeka.net, перепалка произошла между официальными страничками стран в Twitter.
Стоит отметить, что началось все с 12 января, когда исполнилось 114 лет со дня рождения учёного и конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева.
Россияне начали заявлять, что поскольку он был советским ученым, а значит российский.
В ответ украинская сторона напомнила, что Сергей Королев называл себя украинцем, а россияне пытаются "украсть" ученого, который родился в Житомире, вырос в Нежине и Киеве, а учился в Одессе и в Киеве.
Но и на этом все не закончилось.
Российская сторона опубликовала твит, в котором был показан отрывок с советского мультфильма "Жил был пес".
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"Внимание, кража или Украина начала дорожить советским наследием?", - поинтересовались россияне.
Ответ не заставил себя долго ждать:
"Этот мультфильм основан на украинской сказке "Пес Сирко". Старайтесь лучше", - говорится в ответе украинкой стороны.
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