Так чей же мультфильм на самом деле?

Украина и Россия поспорили о принадлежности мультфильма "Жыл был пес"



Как передает Politeka.net, перепалка произошла между официальными страничками стран в Twitter.



Стоит отметить, что началось все с 12 января, когда исполнилось 114 лет со дня рождения учёного и конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева.



Россияне начали заявлять, что поскольку он был советским ученым, а значит российский.

В ответ украинская сторона напомнила, что Сергей Королев называл себя украинцем, а россияне пытаются "украсть" ученого, который родился в Житомире, вырос в Нежине и Киеве, а учился в Одессе и в Киеве.



Но и на этом все не закончилось.

Российская сторона опубликовала твит, в котором был показан отрывок с советского мультфильма "Жил был пес".

"Внимание, кража или Украина начала дорожить советским наследием?", - поинтересовались россияне.

Ответ не заставил себя долго ждать:

"Этот мультфильм основан на украинской сказке "Пес Сирко". Старайтесь лучше", - говорится в ответе украинкой стороны.

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