"Преждевременно рожденному Артемке необходима нейрохирургическая операция. По жизненным показателям ждать не имеет возможности", - сказано в сообщении.

Мальчик с самой первой минуты жизни борется за жизнь. Сейчас он в больнице, а врачи делают все возможное, чтобы его спасти."На расходные материалы для операции необходимо 20 000 грн, которых семья срочно не имеет. Артем держится за каждый свой день, но вся последующая жизнь сегодня зависит именно от возможности вовремя сделает операцию и освободить головной мозг от чрезмерного давления! Один Артемка не справится, но все вместе мы сможем подарить надежду на полноценную жизнь малышке!", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщили, что благодаря помощи неравнодушных украинцев маленькому Ванечке удалось побороть болезнь и поехать домой с больницы. На долю малыша выпало много боли и до 4 операции, а первая из них была сделана сразу после рождения.

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